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Песков о "расследовании" Bellingcat: "Не хочется просто тратить время"

28 января 2021, 16:40  •  115 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не ознакомился с новым расследованием Bellingcat о возможном "отравлении" Навального. В Кремле отметили, что на подобное "не хочется просто тратить время".
Ранее, напомним, известные своими провокационными "расследованиями" The Insider и Bellingcat обнародовали новое. Касается оно "отравления" российского оппозиционера Алексея Навального. В публикации упоминались несколько эпизодов с участием тех же людей, которые якобы "отравили" блогера. Некоторые из них, касающиеся террориста Доку Умарова, и вовсе кажутся кощунственными для памяти жертв боевика.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что пока не ознакомился с новым расследование Bellingcat. При этом весьма скептично высказавшись о творчестве подобных "расследователей".
"Чем больше таких расследований, тем меньше времени остаётся на знакомство с ними, - обратил внимание Песков. - Зачастую их качество не является основанием для этого знакомства".
В Кремле также подчеркнули, что "не хочется просто тратить время".

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