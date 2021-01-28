Песков о "расследовании" Bellingcat: "Не хочется просто тратить время"

Ранее, напомним, известные своими провокационными "расследованиями" The Insider и Bellingcat обнародовали новое. Касается оно "отравления" российского оппозиционера Алексея Навального. В публикации упоминались несколько эпизодов с участием тех же людей, которые якобы "отравили" блогера. Некоторые из них, касающиеся террориста Доку Умарова, и вовсе кажутся кощунственными для памяти жертв боевика.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что пока не ознакомился с новым расследование Bellingcat. При этом весьма скептично высказавшись о творчестве подобных "расследователей".

"Чем больше таких расследований, тем меньше времени остаётся на знакомство с ними, - обратил внимание Песков. - Зачастую их качество не является основанием для этого знакомства".

В Кремле также подчеркнули, что "не хочется просто тратить время".