Песков о "подготовке" провокации в Донбассе: "Голословные заявления"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространяемые США слухи о том, что Москва якобы готовит провокацию в Донбассе. "Это голословные заявления", - отметил он.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, что авторы подобных вбросов ссылаются на анонимные источники и не предоставляют никаких доказательств.

До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены,

- отметил Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США сообщил, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе под чужим флагом, чтобы оправдать вторжение на территорию Украины.

О якобы готовящихся провокациях, но уже в информационном поле, заявили в пятницу официальный представитель Белого дома Джен Псаки и официальный представитель Пентагона Джон Кирби. В России неоднократно заявляли, что у них нет и никогда не было планов по вторжению на Украину.