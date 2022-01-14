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Песков о "подготовке" провокации в Донбассе: "Голословные заявления"

14 января 2022, 22:15  •  73 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространяемые США слухи о том, что Москва якобы готовит провокацию в Донбассе. "Это голословные заявления", - отметил он.
Официальный представитель Кремля обратил внимание, что авторы подобных вбросов ссылаются на анонимные источники и не предоставляют никаких доказательств.
До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены,
- отметил Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США сообщил, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе под чужим флагом, чтобы оправдать вторжение на территорию Украины.
О якобы готовящихся провокациях, но уже в информационном поле, заявили в пятницу официальный представитель Белого дома Джен Псаки и официальный представитель Пентагона Джон Кирби. В России неоднократно заявляли, что у них нет и никогда не было планов по вторжению на Украину.

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