Песков о пророческих словах Путина: "Здорово описывает перспективы"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал пророческие слова главы государства Владимира Путина. "Здорово описывает перспективы", - считает он.

Президент России никого не пытается напугать, когда делает пророческие заявления, посвящённые различным сферам деятельности. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя энергетический кризис в Европе.

Дело в том, что Путин просто описывает возможные перспективы. Некоторые к нему не прислушиваются, но потом понимают, что прогнозы президента сбываются.

"Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата", - отметил Песков в эфире телеканала "Россия".

Ранее Владимир Путин указал на ошибки властей ЕС, которые в итоге стали одной из причин аномального роста цен на природный газ. Он не исключил, что хаос на рынке продолжится, если решения в Европе будут принимать не ориентирующиеся в данной сфере люди.

Как ранее заявил заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, Евросоюз может столкнуться с дефицитом газа приблизительно в феврале 2022 года. Речь идёт о второй половине отопительного сезона.

Всё зависит от погодных условий, положения на рынке и действий Брюсселя. В начале 2020 года европейцы заговорили о скором отказе от ископаемого топлива, но в конце 2021 года сложилась ситуация, из-за которой ЕС грозит физический дефицит энергоресурсов.

"Когда начнётся отбор из хранилищ и в каких объёмах, как будут обстоять дела с СПГ, который в случае повышения спроса в Азии может вообще уйти из Европы", - цитирует слова эксперта ИА "Экономика сегодня".