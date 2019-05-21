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Песков о "повышении зарплат в Кремле": Речь об увеличении не идет, вернули то, что срезали

21 мая 2019, 14:24  •  39 • В России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам появившуюся информацию о повышении зарплат, состоявшемся в администрации президента и правительстве.

- Да, могу подтвердить это действительно так, - сказал Песков. - К сожалению, речь не идет об увеличении. Просто вернули 10 %, которые срезали в 2015 году. Тогда решение принималось в связи с дефицитным бюджетом. Сейчас бюджет исполняется с профицитом, зарплата вернулась в прежнее состояние без увеличения.

Четыре года назад на фоне сложной ситуации с бюджетом Владимир Путин издал постановление, согласно которому урезал себе и всем остальным чиновникам в Кремле и Белом доме заработную плату на 10 процентов. После этого ежегодно это постановление возобновлялось, но в наступившем году издано не было. То есть зарплаты высших чиновников теперь соответствуют тем, что были несколько лет назад.

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