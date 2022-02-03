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Песков о переброске американских войск в Европу: "США нагнетают напряжённость"

03 февраля 2022, 05:40  •  133 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отправкой частей американской армии в страны Европы.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России заявил в своём комментарии для телеканала CNN, что Москва не зря беспокоилась о предпринимаемых НАТО действиях.
По его мнению, решение Пентагона о переброске частей американских ВС на территорию европейских стран является лучшим доказательством того, что причины для озабоченности у Кремля были.
Песков также охарактеризовал действия США и их последствия, о которых Белый дом не заявляет.
США де-факто продолжают нагнетать напряжённость в Европе,
- высказался пресс-секретарь главы государства.
Напоминаем, что 2 февраля в Пентагоне заявили, что собираются отправить около 2000 своих солдат в Германию и Польшу и провести внутреннюю передислокацию: перевести 1000 американских военных из ФРГ в Румынию.
При этом западные страны продолжают нагнетать риторику. СМИ регулярно заявляют, что Россия собирается совершить акт военной агрессии по отношению к Украине и ввести войска на её территорию. Россия, в свою очередь, неоднократно отрицала подобные намерения, указывая на то, что скорее НАТО проводит необъяснимые манёвры на границах России, сообщает РИА Новости.

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