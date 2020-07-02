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Песков о новых санкциях США против России из-за фейка: "Происходит много труднообъяснимого"
02 июля 2020, 09:00 • 108 • Политика
В США предложили ввести санкции против России за "сговор" с талибами, который был признан фейком лично американским президентом. "В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого", - комментирует ситуацию Песков.
Сенатор США Боб Менендес предложил ввести новые санкции против России из-за статьи The New York Times, в которой утверждается, будто бы Москва платила боевикам движения "Талибан" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) за убийства американских солдат. При этом всего днём ранее публикация была объявлена фейком лично президентом США Дональдом Трампом.
Ситуацию уже успел прокомментировать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в столице США творится много не поддающихся объяснению вещей.
Напомним, что из-за фейковой публикации в адрес посольства России в США посыпались угрозы и призывы "свести счёты с русскими". Российское представительство уже предприняло меры и направило все материалы об угрозах в правоохранительные органы и Госдеп США.
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