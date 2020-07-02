Песков о новых санкциях США против России из-за фейка: "Происходит много труднообъяснимого"

Сенатор США Боб Менендес предложил ввести новые санкции против России из-за статьи The New York Times, в которой утверждается, будто бы Москва платила боевикам движения "Талибан" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) за убийства американских солдат. При этом всего днём ранее публикация была объявлена фейком лично президентом США Дональдом Трампом.

Ситуацию уже успел прокомментировать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в столице США творится много не поддающихся объяснению вещей.

В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого, - цитирует "РИА Новости" слова Пескова.

Напомним, что из-за фейковой публикации в адрес посольства России в США посыпались угрозы и призывы "свести счёты с русскими". Российское представительство уже предприняло меры и направило все материалы об угрозах в правоохранительные органы и Госдеп США.