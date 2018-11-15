Песков о «металлоискателе» для Путина: «Он проходил, как и все, через турникет»

Дмитрий Песков по просьбе журналистов ответил на вопрос о «металлоискателе» для Владимира Путина. Якобы российский лидер проходил через него в Сингапуре. Песков ответил однозначно: «Он проходил, как и все, через турникет»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин в Сингапуре должен был пройти через рамку металлоискателя.

Дмитрий Песков пояснил, что никакого металлоискателя не было.

«Он проходил, как и все, через турникет», - передают слова представителя Кремля Дни.ру.

Чуть раньше информацию о турникете подтвердил и спецкор «Комсомольской правды», журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов. На личной странице в социальной сети Twitter он рассказывает о своем разговоре с охранником, работающим на саммите, и публикует фотографию - «то место, где на саммит АСЕСН заходят лидеры, и возле него стоит кортеж президента России».