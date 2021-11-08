Песков о массовом "обнулении" QR-кодов: "Ничего в этом страшного нет"

Дмитрий Песков оценил массовое "обнуление" QR-кодов в России, заверив, что такого политического решения не принималось. А сбой Песков считает не самым опасным событием дня: "Ничего в этом страшного нет".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал инцидент с массовой ликвидацией QR-кодов утром понедельника. Коды, напомним, пропали в связи с глобальным сбоем - такое объяснение дали в Минздраве и Минцифры.

Исчезли коды после сокращения срока их действия с года до полугода. По словам Дмитрия Пескова, как политическая мера сокращение срока действия сертификатов не обсуждалось в принципе. И в будущем таких решений принимать не планируют: