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Песков о массовом "обнулении" QR-кодов: "Ничего в этом страшного нет"

08 ноября 2021, 13:05  •  163 • Политика
Дмитрий Песков оценил массовое "обнуление" QR-кодов в России, заверив, что такого политического решения не принималось. А сбой Песков считает не самым опасным событием дня: "Ничего в этом страшного нет".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал инцидент с массовой ликвидацией QR-кодов утром понедельника. Коды, напомним, пропали в связи с глобальным сбоем - такое объяснение дали в Минздраве и Минцифры.
Исчезли коды после сокращения срока их действия с года до полугода. По словам Дмитрия Пескова, как политическая мера сокращение срока действия сертификатов не обсуждалось в принципе. И в будущем таких решений принимать не планируют:
Мы ничего на этот счёт не слышали. Знаем, что там связано с техническими работами. Сама система Госуслуги находится в постоянном процессе совершенствования, расширения персонала, это очень хорошие, положительные процессы. Иногда это связано с такими сбоями. Поэтому ничего в этом страшного нет.

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