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Песков о мальчике, который поправил Путина: "Представляю, что ему пришлось пережить"

05 сентября 2021, 01:25  •  86 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о мальчике, который поправил президента России Владимира Путина. "Представляю, что ему пришлось пережить", - отметил он.
Так пресс-секретарь президента прокомментировал случай, который произошёл на открытом уроке во Владивостоке. Песков пожалел школьника, который подвергся общественному порицанию за свою ремарку.
Представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить,
- отметил он, выступая в эфире телеканала "Россия 1".
Инцидент произошёл 1 сентября, когда Путин встречался со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке. Глава государства, рассказывая об истории России, оговорился, назвав Северную войну Семилетней. Школьник из Воркуты заметил ошибку и поправил президента.
Путин нисколько не обиделся на это тактичное замечание и поблагодарил мальчика. Однако директор школы, где учится мальчик, сочла его поступок наглым. Она заявила, что детям следует проявлять скромность. Они не должны поправлять "людей, занимающих положение в обществе". Либеральные же СМИ, наоборот, решили сделать из мальчика "жертву режима" и стали пророчить ему Колыму.

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