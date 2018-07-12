Песков о критике Трампа: Это не осложнит встречу в Хельсинки, она и так будет очень сложной

В Кремле отреагировали на антироссийские высказывания Дональда Трампа на саммите НАТО. Президент США заявил, что газопровод "Северный поток-2" вреден для безопасности Европы и пригрозил санкциями его участникам.

- Что касается попыток организации различных атак на этот коммерческий проект, то мы и раньше говорили, что считаем это проявлением недобросовестной конкуренции, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Это ничто иное, как попытка вынудить европейских покупателей приобретать более дорогой сжиженный газ, который может из альтернативных мест им поставляться. Мы считаем, что это вопрос экономической конкуренции, что именно в рамках экономической конкуренции покупатели должны принимать решения о предпочтительности того или иного источника.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что зависимость, про которую говорил Трамп, взаимна и Россия нуждается в стабильных поставках газа в Германию.

- Мы неоднократно говорили, что "Северный поток-1" и "Северный поток-2" являются исключительно коммерческими проектами, которые соответствуют интересам как поставщика природного газа, так и покупателей этого природного газа в Западной Европе, - подчеркнул Песков. - На протяжении многих десятилетий Россия подтверждала и до сих пор подтверждает, что она является надежным гарантом энергетической безопасности Европы. До сих пор ни один источник не продемонстрировал большей надежности и стабильности, как поставки трубного газа, столь необходимые для прогнозируемого поступательного развития экономики Европейского континента.

При этом он заметил, что вряд ли риторика Трампа существенно повлияет на предстоящую встречу лидеров России и США в Хельсинки.

- Переговоры и так будут сложными. Вы знаете объем разногласий, которые стоят на повестке дня, поэтому вряд ли сейчас что-то может это осложнить, - сказал Песков.