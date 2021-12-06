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Песков о готовящихся "ядерных санкциях" США: "Это не новости, а истерика"

06 декабря 2021, 21:20  •  153 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о якобы готовящихся "ядерных санкциях" США против Москвы. "Это не новости, а продолжение истерики", - отметил он.
По словам официального представителя Кремля, появившиеся в понедельник слухи о новых санкциях против России стали очередным этапом русофобской информационной кампании.
Это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ,
- пояснил он ТАСС.
В понедельник американский телеканал CNN сообщил, сославшись на источник, что Белый дом обсуждает новый пакет санкций против России. Речь, в частности, идёт об ограничениях против ближайшего окружения президента России, об ограничениях против нефтяников и газовиков, об ограничении русского госдолга и о возможном отключении Москвы от банковской системы SWIFT. Последнюю меру американские журналисты назвали "ядерными санкциями", подразумевая то колоссальное влияние, которое рестрикции могут оказать на экономику России.
Отметим, что последние недели американские СМИ также активно распространяют слухи о том, что Россия якобы стянула войска к границе с Украиной и готовится к вторжению. В Москве все эти вбросы опровергают.

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