Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал диалог с США. "Насильно мил не будешь", - указал он.

Москва заинтересована в сотрудничестве с США и странами Запада, однако "насильно мил не будешь". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Речь идёт о взаимодействии в сферах торговли, экономики, инвестиций и безопасности. Впрочем, строиться диалог должен на принципах взаимности.

Он считает нормальной практикой, когда проблемы на одном фланге компенсируются за счёт развития на другом.

"Насильно мил не будешь", - цитирует слова Пескова "РИА Новости".

Как ранее заявил телеканалу "360" политолог Армен Гаспарян, Россия не намерена воевать на Украине. Но США продолжают рассказывать сказки о мифической русской угрозе.

Если бы Москва действительно готовилась к наступлению на Украину, ведущие телеканалов уже облачились бы в военную форму и подготовили предписания. Подобного не происходит, потому что конфликт спровоцирует экономический коллапс.