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Песков о диалоге с США: "Насильно мил не будешь"
13 февраля 2022, 11:15 • 284 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал диалог с США. "Насильно мил не будешь", - указал он.
Москва заинтересована в сотрудничестве с США и странами Запада, однако "насильно мил не будешь". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Речь идёт о взаимодействии в сферах торговли, экономики, инвестиций и безопасности. Впрочем, строиться диалог должен на принципах взаимности.
Он считает нормальной практикой, когда проблемы на одном фланге компенсируются за счёт развития на другом.
"Насильно мил не будешь", - цитирует слова Пескова "РИА Новости".
Как ранее заявил телеканалу "360" политолог Армен Гаспарян, Россия не намерена воевать на Украине. Но США продолжают рассказывать сказки о мифической русской угрозе.
Если бы Москва действительно готовилась к наступлению на Украину, ведущие телеканалов уже облачились бы в военную форму и подготовили предписания. Подобного не происходит, потому что конфликт спровоцирует экономический коллапс.
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