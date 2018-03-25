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Песков: "новый Путин" имеет четкое видение развития России в будущем

25 марта 2018, 15:39  •  70 • Политика

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин имеет четкое видение развития страны в будущем, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, получив 76,69% голосов.

"Новый Путин - это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем. У него же видение намного более широкое, чем у обычного избирателя, поэтому его и поддерживают. Люди знают, что если Путин говорит, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер", - сказал Песков в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ в воскресенье.

"Путин уже неоднократно доказывал, что он не популист", - подчеркнул Песков. Он также отметил, что приоритетными для президента являются "внутренние проблемы" России.

Как заявил Путин в специальном телеобращении к гражданам после подведения Центризбиркомом итогов выборов, мощная гражданская активность и консолидация, проявленные россиянами на президентских выборах 18 марта, чрезвычайно важны и свидетельствуют о готовности к работе над прорывом в развитии страны. Он заверил, что власти будут действовать открыто и обсуждать с гражданами все ключевые решения. Глава государства подчеркнул, что "все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним - необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся". Путин заявил, что повестка развития РФ "носит консолидирующий характер, общенациональный характер, и должна объединить всех".

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