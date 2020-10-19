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Песков не стал оценивать планы ЕР не брать актеров и спортсменов в Госдуму

19 октября 2020, 15:00  •  132 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 октября не стал комментировать планы партии «Единая Россия» (ЕР) отказаться от выдвижения спортсменов, артистов и музыкантов в Государственную думу.
«В данном случае я воздержался бы от каких-то комментариев», — сказал Песков.
Он отметил, что в данном случае главное — это высокая квалификация законодателей, которая является залогом высокого качества законопроектов.
Ранее о планах «Единой России» пересмотреть условия отбора кандидатов в депутаты ГД сообщило издание URA.RU со ссылкой на сенатора Сергея Перминова.
В сентябре политолог, старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков рассказал о том, какие типажи кандидатов в депутаты ближе всего избирателям, пишет «Газета.ру».
В августе президент России Владимир Путин заявил, что главным качеством любого управленца является способность слышать людей и вникать в их проблемы.
В июне российский лидер раскритиковал чиновников, которые «выпячивают напоказ» свое благосостояние, так как большинство граждан живут очень скромно.

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