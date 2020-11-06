Песков не стал комментировать заявления Нарышкина о делах Сафронова и Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 6 ноября, что уголовное дело бывшего журналиста, а ныне советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не находится под особым вниманием Кремля.

«Нет, не находится, это дело расследуется, вы уже знаете, в особом порядке в связи с сущностью обвинений, я никак не могу комментировать заявление главы (Службы внешней разведки) СВР, я просто не обладаю информацией», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что российский лидер Владимир Путин «в курсе этого дела, но он не может быть в курсе всех нюансов ведущегося расследования».

По его словам, об этом деле известно всем, не только Кремлю.

«Я не могу представить вам эту информацию (детальную), я ею тоже не владею», — отметил он.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова главы СВР Сергея Нарышкина о том, что история с блогером Алексеем Навальным направлена на оживление протестов, Песков сказал: «Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю».

Представитель Кремля подчеркнул, что не знает, доложил ли Нарышкин о своем заявлении по Навальному Путину.

Ранее в пятницу глава СВР рассказал в интервью «РИА Новости», которое он дал гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, что Путин, когда-то служивший во внешней разведке, знает тонкость и специфику этой профессии и «очень внимательно» работает с информацией разведки.

По словам Нарышкина, российский лидер «работает как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки». В СВР работают с этими пометками, отвечают на вопросы президента. Он назвал «большим удовольствием работать с руководителем, который знает тонкость и специфику» такой работы.

Директор СВР добавил, что служба информирует президента «практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды».

Путин в 1985–1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (советская внешняя разведка) работал в Дрездене в качестве директора местного Дома дружбы СССР–ГДР.

В том же интервью Киселеву Нарышкин заявил, что около года назад служба получила информацию, что западные спецслужбы обсуждали возможность принесения «сакральной жертвы» из лидеров оппозиции в России для для оживления протестного настроения в стране.

При этом он подчеркнул, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с «отравлением» Навального.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. По версии следствия, его с 2012 года завербовали спецслужбы Чехии, а три года назад он якобы получил задание и передал этой стране данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Фигурант не признал своей вины и отказался от сделки со следствием. До 6 сентября он должен был оставаться под арестом в СИЗО «Лефортово», но 2 сентября Лефортовский суд столицы по ходатайству следствия на три месяца, до 7 декабря, продлил его арест. Защита планирует обжаловать это решение.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета рейса Томск–Москва. Самолет экстренно сел в Омске, больного госпитализировали. Его состояние стабилизировали, позже блогера вывезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Там медики заявили об обнаружении у него признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ.

В правительстве Германии заявили, что россиянина якобы отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Но доказательств этого не привели.

15 октября Евросоюз ввел санкции против России из-за случившегося. В Кремле пообещали адекватный ответ на действия ЕС.