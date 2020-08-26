Песков не стал комментировать слова Тихановской о «мирной революции»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в среду, 26 августа, отказался комментировать слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что в республике в настоящий момент происходит «мирная революция».

По его словам, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, поэтому комментарии по этому поводу излишни.

«В данном случае давать какие-то оценки происходящему или давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, которые выполняют функции по обеспечению правопорядка, означало бы вмешательство в дела нашей соседней союзнической Белоруссии. Мы этого делать не будем», — сказал Песков.

Накануне в Брюсселе состоялась встреча комитета Европарламента по международным делам, в которой, по приглашению евродепутатов, выступила Тихановская. Политик, находящаяся в Литве, через видеосвязь обратилась к парламентариям, заявив, что в Белоруссии происходит «мирная революция». Она призвала другие страны уважать суверенитет и территориальную целостность республики.

В этот же день бывшая претендентка на главное кресло Белоруссии дала интервью телеканалу Fox News, в котором назвала недопустимым вмешательство других стран в события. Она подчеркнула, что участники протестов в Белоруссии не придерживаются ни прозападного, ни антироссийского настроя.

Также во вторник Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении уголовного дела по жалобе Тихановской на результаты выборов главы государства.

9 августа в республике прошли выборы президента, в которых, согласно официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. После этого люди, несогласные с итогами голосования, вышли на улицы, а некоторые предприятия, в том числе и крупнейшие производства страны, начали забастовку. Лукашенко в свою очередь поручил закрыть бастующие заводы.