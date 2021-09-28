Песков не стал комментировать «план» США использовать базы РФ в Средней Азии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что США якобы хотят использовать военные базы РФ в Средней Азии.

Он напомнил, что The Wall Street Journal в своей публикации сослалось на переговоры президентов РФ и США в Женеве.

«Всё, что можно было рассказать об этих переговорах, было рассказано», — заключил представитель Кремля.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсуждал возможность использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане в целях борьбы с терроризмом.

Речь шла о встрече высокопоставленных военных в Финляндии, где Герасимов и Милли обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.

По данным издания, Милли действовал по поручению Совета национальной безопасности при администрации президента Джо Байдена. США объясняли свою заинтересованность российскими базами «реагированием на любые террористические угрозы в Афганистане». Герасимов не дал своему американскому коллеге каких-либо обещаний по этому вопросу, говорится в статье.

Полковник запаса, военный эксперт Валерий Мураховский полагает, что данная информация не соответствует действительности. Вопрос, о котором написало издание, не актуален для России, однако ранее он обсуждался, подтвердил эксперт.