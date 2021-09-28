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Песков не стал комментировать «план» США использовать базы РФ в Средней Азии

28 сентября 2021, 17:45  •  60 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что США якобы хотят использовать военные базы РФ в Средней Азии.
Он напомнил, что The Wall Street Journal в своей публикации сослалось на переговоры президентов РФ и США в Женеве.
«Всё, что можно было рассказать об этих переговорах, было рассказано», — заключил представитель Кремля.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсуждал возможность использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане в целях борьбы с терроризмом.
Речь шла о встрече высокопоставленных военных в Финляндии, где Герасимов и Милли обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.
По данным издания, Милли действовал по поручению Совета национальной безопасности при администрации президента Джо Байдена. США объясняли свою заинтересованность российскими базами «реагированием на любые террористические угрозы в Афганистане». Герасимов не дал своему американскому коллеге каких-либо обещаний по этому вопросу, говорится в статье.
Полковник запаса, военный эксперт Валерий Мураховский полагает, что данная информация не соответствует действительности. Вопрос, о котором написало издание, не актуален для России, однако ранее он обсуждался, подтвердил эксперт.
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