Песков не стал говорить о возможности ввода миротворцев РФ в НКР

Президент России Владимир Путин обсуждает широкий круг вопросов, касающихся урегулирования конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике с лидерами Армении и Азербайджана. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, в частности, прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступившего за присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Представитель Кремля подчеркнул, что любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон.

Говоря о том, готова ли Россия направить в зону конфликта миротворцев при согласии Азербайджана, Песков заметил, что «в какие-то эвентуальные рассуждения не стал бы сейчас пускаться».

Днем ранее советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Россия играет ключевую роль в поддержании перемирия в НКР. Он указал, что с приходом Турции «всегда проливалась кровь», Россия же обеспечивала мир в регионе.

Ранее Пашянин отмечал, что на уровне Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция) по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе можно поднять вопрос о введении российских миротворцев в регион.

В Кремле тогда объяснили, что отправка миротворцев будет возможна только с согласия обеих сторон — Армении и Азербайджана.

28 октября стало известно, что на границе Армении с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой размещены российские пограничники.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. На переговорах в Москве 9 октября была достигнута договоренность о прекращении огня, однако перемирие не соблюдалось. 18 и 26 октября стороны договорились о еще двух перемириях, но бои продолжаются до сих пор.