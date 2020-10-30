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Песков не стал говорить о возможности ввода миротворцев РФ в НКР

30 октября 2020, 16:50  •  69 • Политика
Президент России Владимир Путин обсуждает широкий круг вопросов, касающихся урегулирования конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике с лидерами Армении и Азербайджана. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков, в частности, прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступившего за присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Представитель Кремля подчеркнул, что любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон.
Говоря о том, готова ли Россия направить в зону конфликта миротворцев при согласии Азербайджана, Песков заметил, что «в какие-то эвентуальные рассуждения не стал бы сейчас пускаться».
Днем ранее советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что Россия играет ключевую роль в поддержании перемирия в НКР. Он указал, что с приходом Турции «всегда проливалась кровь», Россия же обеспечивала мир в регионе.
Ранее Пашянин отмечал, что на уровне Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция) по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе можно поднять вопрос о введении российских миротворцев в регион.
В Кремле тогда объяснили, что отправка миротворцев будет возможна только с согласия обеих сторон — Армении и Азербайджана.
28 октября стало известно, что на границе Армении с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой размещены российские пограничники.
Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. На переговорах в Москве 9 октября была достигнута договоренность о прекращении огня, однако перемирие не соблюдалось. 18 и 26 октября стороны договорились о еще двух перемириях, но бои продолжаются до сих пор.

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