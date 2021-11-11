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Песков не подтвердил просьбу Меркель повлиять на Лукашенко

11 ноября 2021, 15:45  •  73 • Политика
Конкретные обсуждения, состоявшиеся в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель, останутся неназванными. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, конкретные шаги я, разумеется, назвать не могу», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, просила ли Меркель российского президента оказать влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом на границе с Польшей.
По словам Пескова, Путин находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Тема ситуации на границе (белорусско-польской — ред.) была основной», — подтвердил представитель Кремля.
При этом Песков добавил, что сообщения о втором разговоре Путина с врио канцлера ФРГ через несколько часов после первого не соответствуют действительности.
Накануне Песков сообщил, что Путин и Меркель договорились о продолжении контактов.
10 ноября лидеры провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. После этого агентство Bloomberg сообщило, что в ближайшие часы политики, возможно, проведут еще один телефонный разговор, в рамках которого обсудят Белоруссию.
В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Варшава и Вильнюс не обращалась к Москве с просьбой помочь решить миграционный кризис на границе с Белоруссией.
Ранее в четверг пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина сообщил о том, что нелегалов в страну не допустят. Он обратил внимание, что Варшава может оказать гуманитарную помощь беженцам, но нарушить госграницу не позволит.
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на пограничном заграждении и просили пустить их на территорию Евросоюза.
В ответ польские военные применяли спецсредства. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, но все беженцы были задержаны польскими военными и возвращены на территорию Белоруссии. По последним данным погранкомитета Белоруссии, на границе сосредоточились порядка 2 тыс. мигрантов.
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