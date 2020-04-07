Песков не нашёл противоречий в споре Кадырова и Мишустина из-за границ

Глава пресс-службы президентской Администрации Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обнаружил каких-либо противоречий в словах российского премьера Михаила Мишустина и лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова по поводу закрытия региональных границ на фоне COVID-19.

Ранее руководитель кабмина подчеркнул, что главам субъектов РФ следует держаться более адекватных мер, направленных на противостояние коронавирусной инфекции, и уметь отличать - что входит в региональные полномочия, а что в федеральные.

Мишустин обратил внимание, что руководство ряда субъектов ранее перекрывало границы, не впуская к себе граждан и транспорт. Президент Чечни отметил в ответ, что не закрывал рубежи региона.

Песков разъяснил, что речь шла прежде всего о препятствовании передвижению товаров и медикаментов. Между тем Кадыров заверил, что данные потоки никак не были ограничены вследствие его решений по борьбе с COVID-19.

Пресс-секретарь добавил, что субъекты РФ могут сами выбирать степень жёсткости тех изоляционных мер, которые были введены на федеральном уровне, при взаимодействии с центром.

В связи с этим Песков резюмировал, что никаких противоречий в высказываниях Мишустина и Кадырова нет: премьер-министр говорил о закрытии границ регионами, а глава Чечни ответил, что речи об этом нет.