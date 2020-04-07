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Песков не нашёл противоречий в споре Кадырова и Мишустина из-за границ
07 апреля 2020, 20:35 • 10 • Политика
Глава пресс-службы президентской Администрации Дмитрий Песков прокомментировал спор Кадырова и Мишустина о закрытии границ регионами. "Не видим противоречий", - заявил он.
Глава пресс-службы президентской Администрации Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обнаружил каких-либо противоречий в словах российского премьера Михаила Мишустина и лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова по поводу закрытия региональных границ на фоне COVID-19.
Ранее руководитель кабмина подчеркнул, что главам субъектов РФ следует держаться более адекватных мер, направленных на противостояние коронавирусной инфекции, и уметь отличать - что входит в региональные полномочия, а что в федеральные.
Мишустин обратил внимание, что руководство ряда субъектов ранее перекрывало границы, не впуская к себе граждан и транспорт. Президент Чечни отметил в ответ, что не закрывал рубежи региона.
Песков разъяснил, что речь шла прежде всего о препятствовании передвижению товаров и медикаментов. Между тем Кадыров заверил, что данные потоки никак не были ограничены вследствие его решений по борьбе с COVID-19.
Пресс-секретарь добавил, что субъекты РФ могут сами выбирать степень жёсткости тех изоляционных мер, которые были введены на федеральном уровне, при взаимодействии с центром.
В связи с этим Песков резюмировал, что никаких противоречий в высказываниях Мишустина и Кадырова нет: премьер-министр говорил о закрытии границ регионами, а глава Чечни ответил, что речи об этом нет.
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