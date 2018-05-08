Песков не комментирует, рассматривал ли Путин иных кандидатов в премьеры, кроме Медведева

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков не стал комментировать, рассматривал ли российский лидер Владимир Путин других кандидатов на пост главы кабмина, кроме Дмитрия Медведева.

"Я не могу вам ответить на этот вопрос (о том, рассматривал ли Путин других кандидатов)", - заявил представитель Кремля журналистам. "Вы знаете, что это [выбор кандидата] - прерогатива главы государства, он этим правом воспользовался и выдвинул кандидатуру Дмитрия Анатольевича [Медведева]", - напомнил Песков.

Отвечая на вопрос о том, знали ли в Кремле до понедельника о том, что Путин остановил выбор на Медведеве, Песков заметил: "Кому было положено, тот знал, кому было не положено - тот не знал". Представитель Кремля призвал не искать каких-либо "подводных камней" в том, что глава государства объявил о кандидатуре премьера после инаугурации, а не до нее, поскольку "кандидатура как раз выдвигается после вступления в должность избранного президента, что и произошло".

В понедельник президент России Владимир Путин после своей инаугурации внес в Госдуму на согласование кандидатуру Дмитрия Медведева для назначения его председателем правительства России.

Дмитрий Медведев, возможно, обсуждал с президентом Владимиром Путиным кандидатуры членов будущего правительства, добавил Песков.

"Я бы не стал исключать того, что, конечно, разговоры и проговоры кандидатур имели место, но, с другой стороны, это прерогатива главы кабинета - предлагать главе государства для назначения тех или иных кандидатов в его кабинет", - сказал журналистам и. о. пресс-секретаря.

Он подчеркнул, что пока никаких назначений в правительство не было. Поэтому представитель Кремля не стал комментировать предложение Медведева выдвинуть на пост вице-премьера, курирующего вопросы строительства, Виталия Мутко. "Это не вопрос Кремля, это предложение кандидата на должность председателя правительства, который был предложен президентом. Свою аргументацию Дмитрий Анатольевич [Медведев] уже вчера излагал [на консультациях в Госдуме]", - пояснил Песков.

7 мая, после вступления на президентский пост Владимира Путина, правительство сложило перед ним полномочия. Глава государства внес на обсуждение в парламент кандидатуру Медведева для назначения на пост председателя правительства. В понедельник Медведев уже озвучил предложения по кандидатам на должности вице-премьеров. Среди возможных заместителей председателя правительства он назвал Антона Силуанова, Максима Акимова, Юрия Борисова, Татьяну Голикову, Ольгу Голодец, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Константина Чуйченко.