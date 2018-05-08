Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Стратегическое" планирование
Однополое образование, или Учителя-мужчины как вымирающий вид
"Операция занимает 10-15 минут". Крымские пограничники тренировались "зачищать" ...
Казаков на Украине нет!
Главная / Политика

Песков не комментирует, рассматривал ли Путин иных кандидатов в премьеры, кроме Медведева

08 мая 2018, 12:54  •  49 • Политика

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков не стал комментировать, рассматривал ли российский лидер Владимир Путин других кандидатов на пост главы кабмина, кроме Дмитрия Медведева.

"Я не могу вам ответить на этот вопрос (о том, рассматривал ли Путин других кандидатов)", - заявил представитель Кремля журналистам. "Вы знаете, что это [выбор кандидата] - прерогатива главы государства, он этим правом воспользовался и выдвинул кандидатуру Дмитрия Анатольевича [Медведева]", - напомнил Песков.

Отвечая на вопрос о том, знали ли в Кремле до понедельника о том, что Путин остановил выбор на Медведеве, Песков заметил: "Кому было положено, тот знал, кому было не положено - тот не знал". Представитель Кремля призвал не искать каких-либо "подводных камней" в том, что глава государства объявил о кандидатуре премьера после инаугурации, а не до нее, поскольку "кандидатура как раз выдвигается после вступления в должность избранного президента, что и произошло".

В понедельник президент России Владимир Путин после своей инаугурации внес в Госдуму на согласование кандидатуру Дмитрия Медведева для назначения его председателем правительства России.

Дмитрий Медведев, возможно, обсуждал с президентом Владимиром Путиным кандидатуры членов будущего правительства, добавил Песков.

"Я бы не стал исключать того, что, конечно, разговоры и проговоры кандидатур имели место, но, с другой стороны, это прерогатива главы кабинета - предлагать главе государства для назначения тех или иных кандидатов в его кабинет", - сказал журналистам и. о. пресс-секретаря.

Он подчеркнул, что пока никаких назначений в правительство не было. Поэтому представитель Кремля не стал комментировать предложение Медведева выдвинуть на пост вице-премьера, курирующего вопросы строительства, Виталия Мутко. "Это не вопрос Кремля, это предложение кандидата на должность председателя правительства, который был предложен президентом. Свою аргументацию Дмитрий Анатольевич [Медведев] уже вчера излагал [на консультациях в Госдуме]", - пояснил Песков.

7 мая, после вступления на президентский пост Владимира Путина, правительство сложило перед ним полномочия. Глава государства внес на обсуждение в парламент кандидатуру Медведева для назначения на пост председателя правительства. В понедельник Медведев уже озвучил предложения по кандидатам на должности вице-премьеров. Среди возможных заместителей председателя правительства он назвал Антона Силуанова, Максима Акимова, Юрия Борисова, Татьяну Голикову, Ольгу Голодец, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Константина Чуйченко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

49
Источник
Похожие новости
08 мая 2018, 12:54
Песков не комментирует, рассматривал ли Путин иных кандидатов в премьеры, кроме Медведева
07 мая 2018, 14:09
Правительство России ушло в отставку
06 мая 2018, 21:54
Захарова: дипмиссия Литвы получила приглашение на имя посла на инаугурацию президента РФ

07 мая 2018, 14:09
Володин назвал вступление Путина в должность президента новым этапом в развитии РФ
07 мая 2018, 17:24
Путин подписал новый майский указ - о целях развития РФ до 2024 года
07 мая 2018, 20:39
Медведев в Госдуме назвал кандидатов в свое будущее правительство
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 мая 2018, 22:09
«Москва относится спокойно»: зачем военные корабли НАТО вошли в Чёрное море
03 мая 2018, 19:24
«А нас-то за що?»: Украина удивлена ответом России на свое морское пиратство
04 мая 2018, 12:54
Захар Прилепин: «Все наши бойцы заждались наступления»
04 мая 2018, 21:24
Командование США требует передавать «гуманитарку» боевикам, заявил генерал Конашенков
04 мая 2018, 06:54
Мгновенный глобальный удар России
05 мая 2018, 17:24
"Мустафа начал первым"
03 мая 2018, 08:09
Платье для голого короля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.