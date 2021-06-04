Песков не исключил визита Путина на авиасалон МАКС в июле

Президент России Владимир Путин может посетить международный авиационно-космический салон МАКС-2021 в июле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем, что да», — заявил он ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

В марте в «Ростехе» заявляли, что представят на МАКСе широкий спектр разработок, в том числе «принципиально новый» самолет. При этом в госкорпорации не пояснили, к какому из классов самолета относится новинка.

Кроме того, на авиасалоне покажут первый электросамолет российского производства.

В свою очередь, в Минпромторге России рассказали, что намерение принять участие в МАКСе в этом году выразили более 40 стран, в том числе партнеры по Евразийскому экономическому союзу.

В декабре 2020 года стало известно, что международный авиационно-космический салон МАКС, который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Отмечалось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.