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Песков не исключил визита Путина на авиасалон МАКС в июле
04 июня 2021, 04:40 • 86 • Политика
Президент России Владимир Путин может посетить международный авиационно-космический салон МАКС-2021 в июле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы не исключаем, что да», — заявил он ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.
В марте в «Ростехе» заявляли, что представят на МАКСе широкий спектр разработок, в том числе «принципиально новый» самолет. При этом в госкорпорации не пояснили, к какому из классов самолета относится новинка.
Кроме того, на авиасалоне покажут первый электросамолет российского производства.
В свою очередь, в Минпромторге России рассказали, что намерение принять участие в МАКСе в этом году выразили более 40 стран, в том числе партнеры по Евразийскому экономическому союзу.
В декабре 2020 года стало известно, что международный авиационно-космический салон МАКС, который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Отмечалось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.
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