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Песков не исключил, что атаки на Saudi Aramco могут обсудить на встречах Путина в Анкаре

16 сентября 2019, 09:39  •  94 • Политика

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что тема атак на предприятия Saudi Aramco будет обсуждаться на переговорах российского лидера Владимира Путина с президентами Турции и Ирана - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани - в Анкаре.

"Отдельно это не планируется. Но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам. Можно предположить, что эта тема будет затронута", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия увеличивать добычу нефти на фоне атаки на саудовские НПЗ, Песков указал, что нужно дождаться, как будет развиваться ситуация. "Саудовская Аравия говорит, что они в самое ближайшее время будут восстанавливать объем [добычи], - отметил он. - Поэтому надо просто дождаться, как это получится у саудитов, и дальше очень внимательно следить за развитием событий на нефтяном рынке". "Безусловно, он очень часто подвержен влиянию", - добавил Песков.

В ночь на субботу предприятия нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

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