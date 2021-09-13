Песков назвал возможной политическую интеграцию России и Белоруссии

Интеграция России и Белоруссии в политическим смысле возможна, но не в настоящий момент. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран», — рассказал пресс-секретарь российского лидера в ходе беседы с белорусским телеканалом ОНТ.

Песков дополнительно уточнил: политической интеграции характерен совсем другой уровень интеграционного процесса, который требует подготовки. В настоящий момент ни Москва, ни Минск не готовы к реализации указанной инициативы, отметил собеседник.

По его словам, взаимным объектом интересов России и Белоруссии является воплощение 28-ми союзных программ, которые были согласованы по итогам встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Тем не менее Песков обратил внимание: факт принятия перечня программ не гарантирует их одномоментной реализации, так как подобная задача требует «титанической работы», в частности приведения внутреннего законодательства государств-участников в соответствие с требованиями программ.

«Поэтому ожидания того, что кто-то достанет какого-то кролика за уши из шляпы, абсолютно беспочвенны. И президенты весьма и весьма доходчиво это объяснили во время пресс-конференции», — резюмировал Песков.

Ранее в этот день пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт назвала результативными прошедшие 9 сентября в Москве переговоры Путина и Лукашенко. По ее словам, лидер Белоруссии назвал их прорывом.

Лукашенко также отмечал, что они стали предельно честными и носили конструктивный характер.

Кроме того, Песков подтвердил намерение Путина посетить Минск в октябре для участия в саммите Содружества Независимых государств.

Также сообщалось, что лидеры согласовали все 28 программ по Союзному государству. В документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом. В рамках интеграции увеличат количество совместных предприятий.

Путин отмечал, что заседание высшего совета Союзного государства РФ и Белоруссии планируется провести до конца года.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.