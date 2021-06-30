Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дал...
Главная / Политика

Песков назвал волнующие россиян темы среди вопросов к прямой линии с Путиным

30 июня 2021, 04:05  •  93 • Политика
Тема коронавируса составляет основу поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным вопросов, международная же тематика интересует россиян меньше. Об этом 29 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях, ковид как болезнь, ковид как проблема вакцинации. Кто-то не понимает искренне, почему некоторые регионы для определенной категории профессий и секторов устанавливают обязательные условия в качестве вакцинации», — рассказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
Он указал, что у россиян есть жалобы и протесты. «Кто-то говорит, что ему предлагают сделать «Спутник», а он хочет сделать «Вектор», кто-то, наоборот, считает, что «Вектор» нельзя, надо «Спутник». Кто-то спрашивает, когда это всё кончится, кто-то уже проецирует эту ситуацию на последствия экономические», — рассказал Песков.
Между тем вопросы международной тематики интересуют россиян меньше. «Это тоже, кстати, наверное, примечательная сторона нынешнего года, потому что обычно больше вопросов по «международке», — сказал Песков, отметив, что все-таки поступали вопросы по отношениям России и США.
Пресс-секретарь президента добавил, что другой большой группой вопросов является экономика, пишет «Газета.ру».
Прямая линия Владимира Путина с гражданами страны пройдет 30 июня. Глава государства ответит на вопросы, интересующие россиян. Программа будет проводиться без аудитории в студии, с президентом будет ведущий, он вместе с российским лидером проработает «весь массив вопросов».
Эфир начнется в 12:00 мск и будет транслироваться рядом российских телеканалов и радиостанций.
Вопрос президенту можно задать через мобильное приложение «Москва — Путину», а также через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или MMS-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону: 8 (800) 200-40-40.
Кроме того, текстовые и видеовопросы можно будет отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8 (800) 200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7 (499) 550-40-40, +7 (495) 539-40-40. Вопросы принимаются с 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






93
Источник
Похожие новости
30 июня 2021, 02:15
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
30 июня 2021, 02:15
Эсминец США прёт на Крым со скоростью 23 узла - Коц
30 июня 2021, 04:05
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
30 июня 2021, 02:15
Супероружие Польши против России оказалось пшиком: Эксперт объяснил провал танка-невидимки
30 июня 2021, 04:05
В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
30 июня 2021, 02:15
"Второе НАТО" против России и Китая: Политолог объяснил план США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2021, 01:25
В Польше ожидают "худшего": "Россия будет кормить оголодавшую Европу"
29 июня 2021, 01:30
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточного партнёрства"
25 июня 2021, 09:30
"Настоящее чудо": на Украине началась коммунальная революция
27 июня 2021, 11:00
Неудобно получилось: Зеленского вызвали в Лондон и дали инструкции
25 июня 2021, 04:00
"Ваше сообщение непонятно": Экипаж Defender тянул время
25 июня 2021, 05:50
Десяток стран выступили против присутствия Путина на саммите ЕС – СМИ
23 июня 2021, 14:25
Начштаба одесского отряда морской охраны, оказавшийся российским разведчиком, успешно сбежал из Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.