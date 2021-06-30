Песков назвал волнующие россиян темы среди вопросов к прямой линии с Путиным

Тема коронавируса составляет основу поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным вопросов, международная же тематика интересует россиян меньше. Об этом 29 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях, ковид как болезнь, ковид как проблема вакцинации. Кто-то не понимает искренне, почему некоторые регионы для определенной категории профессий и секторов устанавливают обязательные условия в качестве вакцинации», — рассказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Он указал, что у россиян есть жалобы и протесты. «Кто-то говорит, что ему предлагают сделать «Спутник», а он хочет сделать «Вектор», кто-то, наоборот, считает, что «Вектор» нельзя, надо «Спутник». Кто-то спрашивает, когда это всё кончится, кто-то уже проецирует эту ситуацию на последствия экономические», — рассказал Песков.

Между тем вопросы международной тематики интересуют россиян меньше. «Это тоже, кстати, наверное, примечательная сторона нынешнего года, потому что обычно больше вопросов по «международке», — сказал Песков, отметив, что все-таки поступали вопросы по отношениям России и США.

Пресс-секретарь президента добавил, что другой большой группой вопросов является экономика, пишет «Газета.ру».

Прямая линия Владимира Путина с гражданами страны пройдет 30 июня. Глава государства ответит на вопросы, интересующие россиян. Программа будет проводиться без аудитории в студии, с президентом будет ведущий, он вместе с российским лидером проработает «весь массив вопросов».

Эфир начнется в 12:00 мск и будет транслироваться рядом российских телеканалов и радиостанций.

Вопрос президенту можно задать через мобильное приложение «Москва — Путину», а также через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или MMS-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону: 8 (800) 200-40-40.

Кроме того, текстовые и видеовопросы можно будет отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8 (800) 200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7 (499) 550-40-40, +7 (495) 539-40-40. Вопросы принимаются с 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.