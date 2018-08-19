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Песков назвал визит Путина в Австрию не подлежащим критике

19 августа 2018, 00:09  •  39 • Политика
По словам представителя Кремля, поездка была частной, по просьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
В Кремле не воспринимают критику по поводу приглашения президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Такое заявление сделал представителям СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В частности, ранее подобная критика прозвучала со стороны представителей официального Киева. Так, глава МИД Украины Павел Климкин написал в своем Twitter, что эта новость у него вызывает только «грустную улыбку».
По словам Пескова, Кремль не воспринимает критику. «Решение было связано с тем, что президента госпожа Кнайсль пригласила на эту свадьбу», - пояснил Песков.
Президент, отметил Песков, лишь воспользовался ее приглашением.
Напомним, Путин прилетел на свадьбу Кнайсль в субботу. Как заявляли в австрийском МИД, присутствие президента РФ на торжестве не окажет влияния на внешнюю политику Австрии, так как визит российского президента является сугубо частным.

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