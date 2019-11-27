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Песков назвал «уткой» информацию о приглашении глав федераций спорта в Кремль

27 ноября 2019, 18:39  •  59 • Политика
Кремль уже опровергал информацию СМИ о приглашении на встречу с президентом России Владимиром Путиным глав спортивных федераций. Об этом в среду, 27 ноября, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это просто утка», — подчеркнул он.
Накануне представитель Кремля заявил, что глава государства не планирует проводить совещание с руководителями спортивных федераций из-за ситуации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
25 ноября комитет WADA рекомендовал на четыре года отстранить Россию от международных соревнований, из-за чего российские спортсмены рискуют пропустить ряд крупных соревнований. Рекомендация комитета будет рассматриваться на исполкоме WADA 9 декабря.
Тогда же стало известно о рекомендации комитета по соответствию WADA запретить российским официальным представителям и чиновникам посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также крупные турниры, чемпионаты мира, которые проводят организации, подписавшие Всемирный антидопинговый кодекс.

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