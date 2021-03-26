Песков назвал условия расширения географии поездок Путина

География поездок президента России Владимира Путина будет расширяться после завершения процедуры его вакцинации от коронавируса.Такое заявление в пятницу, 26 марта, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом есть уже наработки по некоторым региональным поездкам и в следующем месяце, пока мы не будем говорить, вы знаете, что заранее мы не анонсируем. После завершения цикла вакцинации, после второго укола, после формулирования иммунитета, как президент сказал сам, будет расширяться география его поездок»,— ответил представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин заявил, что после выработки у него антител на коронавирус он будет расширять географию рабочих поездок, в том числе для посещения объектов культуры.

Российский лидер вакцинировался от коронавируса 23 марта. В Кремле рассказывали, что в первые дни после прививки Путин исключил некоторые интенсивные физические нагрузки, однако никаких побочных эффектов у него не наблюдается, глава государства чувствует себя хорошо.

Песков также указал, что вакцинация президента является хорошим примером для россиян.

22 марта президент назвал вакцинацию россиян от COVID-19 задачей номер один. По его словам, в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 6,3 млн человек, а 4,3 млн полностью прошли вакцинацию.

При этом Путин отмечал, что вакцинация является добровольным выбором каждого человека.

В настоящее время в России официально зарегистрировано три вакцины от коронавируса — «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В Минздраве заверили в одинаковой эффективности всех трех российских вакцин от коронавируса.