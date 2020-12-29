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Песков назвал условия налаживания отношений России с Украиной
29 декабря 2020, 20:45 • 157 • Политика
В Кремле в настоящее время не замечают политической воли президента Украины Владимира Зеленского к нормализации двусторонних отношений Украины и России. Об этом 29 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также не видно стремления к выполнению минских и парижских договоренностей, отметил представитель Кремля. По его словам, налаживания отношений очень бы хотели в Москве.
«Для разговора на высшем уровне как минимум должны созреть предпосылки, еще раз повторю, что сам президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации наших отношений со всеми соседями, в том числе с Украиной», — добавил Песков.
27 декабря он отметил, что пассивность Киева в урегулировании ситуации в Донбассе видна невооруженным взглядом. Реализация Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в 2019 году лидерами «нормандского формата» в Париже, реализована только на уровне единичных предложений, уточнил он.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины длится с 2014 года. После госпереворота в стране жители Донбасса не признали новую власть, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию.
Переговоры об урегулировании ситуации ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия).
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