Песков назвал условие для отправки российских миротворцев в Карабах

Отправка миротворцев в зону карабахского конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана, заявил 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал представитель Кремля РБК.

Ранее в субботу премьер Армении Никол Пашинян отметил, что введение миротворцев в Карабах можно обсуждать только на уровне Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция) по урегулированию. Он указал, что Россия — страна-сопредседатель, а Минская группа делает всё для установления мира в регионе.

27 сентября в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались столкновения сил Армении и Азербайджана. Стороны обвинили в начале обстрелов друг друга.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Ереван и Баку оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году. Большая часть населения региона — армяне, однако, согласно позиции Азербайджана, эта территория входит в состав страны. В ходе вооруженного противостояния с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом.