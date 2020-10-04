Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков тонко поддел американских политиков за "щенка Путина"
Оскорбивший русских депутат вышел из себя, когда узнал о победе Путина на Украин...
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Наваль...
«Если человек прозападный, то он дебил» – Монтян
Главная / Политика

Песков назвал условие для отправки российских миротворцев в Карабах

04 октября 2020, 02:45  •  73 • Политика
Отправка миротворцев в зону карабахского конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана, заявил 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал представитель Кремля РБК.
Ранее в субботу премьер Армении Никол Пашинян отметил, что введение миротворцев в Карабах можно обсуждать только на уровне Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция) по урегулированию. Он указал, что Россия — страна-сопредседатель, а Минская группа делает всё для установления мира в регионе.
27 сентября в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались столкновения сил Армении и Азербайджана. Стороны обвинили в начале обстрелов друг друга.
Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.
Ереван и Баку оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году. Большая часть населения региона — армяне, однако, согласно позиции Азербайджана, эта территория входит в состав страны. В ходе вооруженного противостояния с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
03 октября 2020, 20:20
Как вести диалог с Россией: Запад снова в тупике из-за неразрешимого "уравнения Путина"
03 октября 2020, 20:20
Витязева: "Навального снесло от ощущения собственной значимости"
03 октября 2020, 20:20
Гордон готов купить время с Путиным за кругленькую сумму
03 октября 2020, 20:20
Люди недоедают, а вы режете по живому: Бунт против Минфина объяснил Миронов
04 октября 2020, 00:00
Встречи совершенно бессмысленны: Глава Азербайджана выдвинул ультиматум по Карабаху
04 октября 2020, 00:00
Азербайджан заявил о захвате новых территорий: Последние новости о войне в Карабахе
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 октября 2020, 22:10
Карабахский конфликт перевели в анекдот: "Бэрримор, что происходит?"
03 октября 2020, 21:10
После выводов ОЗХО: в Германии назвали условие для санкций против России из-за ситуац...
04 октября 2020, 00:00
Встречи совершенно бессмысленны: Глава Азербайджана выдвинул ультиматум по Карабаху
04 октября 2020, 00:00
Азербайджан заявил о захвате новых территорий: Последние новости о войне в Карабахе
04 октября 2020, 01:50
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалиро...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 сентября 2020, 02:40
"Это был бы лучший мир": Горбачёв пожалел, что развалил СССР
27 сентября 2020, 12:10
Провокаторы "беломайдана" пустили в ход детоубийц
27 сентября 2020, 22:15
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
01 октября 2020, 06:00
«Если человек прозападный, то он дебил» – Монтян
01 октября 2020, 20:40
Оскорбивший русских депутат вышел из себя, когда узнал о победе Путина на Украине
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
30 сентября 2020, 16:15
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии разбит?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.