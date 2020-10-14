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Песков назвал условие для обращения Путина к нации по ситуации с COVID-19

14 октября 2020, 20:20  •  67 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 октября ответил на вопрос «Известий» о том, обратится ли глава государства к нации в очередной раз по ситуации с коронавирусом в стране.
Песков отметил, что президент России Владимир Путин выступит с обращением, если посчитает нужным.
На данный момент информации о новом выступлении нет.
12 октября Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза России, которая будет заниматься вопросами создания системы защиты страны от новых инфекций.
6 октября президент России заявил, что угроза распространения коронавирусной инфекции еще не отступила, при этом страна готова к любому развитию эпидемиологической ситуации.
Кроме того, Путин поблагодарил парламент страны за напряженную, но эффективную работу на фоне пандемии коронавируса, пишет «Газета.ру».
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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