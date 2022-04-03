Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добе...
В Днепропетровске и Харькове гремят взрывы
Зеленский дал интервью росс СМИ и рассказал правду
Кедми озвучил откровение для русских воинов: Затихли все
Главная / Политика

Песков назвал Украину сложной для России страной

03 апреля 2022, 02:05  •  114 • Политика
Современная Украина является для России «сложной страной», заявил 2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Украина — очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем — страна, враждебная для нас», — сказал Песков в эфире телеканала «Беларусь 24».
Он также отметил, что переговоры России и Украины прошли в Белоруссии с огромным трудом.
«Для того чтобы переговоры двух сторон, тем более таких сложных сторон, как в настоящий момент являются Россия и Украина, происходили где-то, нужно обоюдное согласие всех сторон. И, собственно, первые два раунда, которые прошли в Белоруссии, с огромным трудом согласовывались», — сказал он.
По словам представителя Кремля, украинская сторона до последнего не хотела проводить там встречу.
«Когда наша делегация приехала на первый раунд, они почти сутки ждали украинцев, не знали до последнего момента, приедут они или нет», — напомнил он.
Песков также отметил, что Россия была бы рада, если бы переговоры и дальше проходили на территории Белоруссии. Однако Украина это желание не поддерживает.
«Мы были бы рады продолжать переговоры именно в Белоруссии, но этого не хотят украинцы. Согласитесь, что главное нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками, и главное, чтобы они [переговоры] продолжались хоть в Стамбуле, хоть где», — подытожил Песков.
28 марта член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что достичь договоренностей между Москвой и Киевом трудно, поскольку РФ демонстрирует твердость своей позиции, а Украина продолжает тянуть время.
Стороны провели уже четыре очные встречи. Переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Последний очный раунд состоялся 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Переговоры шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры прошли конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


114
Источник
Похожие новости
02 апреля 2022, 05:05
"Лёгкая пощёчина самолюбию": Сатановский осадил изумившегося контрсанкциями Борреля
02 апреля 2022, 08:35
Что сказал Зеленский об ударе по нефтебазе в Белгороде? Хитрость уместилась в два предложения
02 апреля 2022, 08:35
США отказались от рискованного испытания: Пуск был отменён
02 апреля 2022, 08:35
Китай одёрнул Запад и указал на красные линии: "Не должно быть затронуто"
02 апреля 2022, 20:15
Песков указал на возможность выхода из конфронтации в отношениях с ЕС
02 апреля 2022, 15:00
В Совбезе усомнились в возможности членства Украины в ЕС без вступления в НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "отползать" с Украины
28 марта 2022, 16:35
Добровольцы вычислили издевавшегося над пленными боевика: "Отличился" насыщенной биографией
01 апреля 2022, 02:15
"Ну как-то не очень!". Беженцы с Украины возмущаются бесплатным жильём в Европе
30 марта 2022, 06:30
Постпред Украины поставил России ультиматум в Совбезе ООН
31 марта 2022, 11:05
ВСУ попытались взять в кольцо русских солдат. Но просчитались
28 марта 2022, 09:35
«Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются к сослуживцам
31 марта 2022, 12:50
Кедми озвучил откровение для русских воинов: Затихли все
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.