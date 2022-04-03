Песков назвал Украину сложной для России страной

Современная Украина является для России «сложной страной», заявил 2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Украина — очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем — страна, враждебная для нас», — сказал Песков в эфире телеканала «Беларусь 24».

Он также отметил, что переговоры России и Украины прошли в Белоруссии с огромным трудом.

«Для того чтобы переговоры двух сторон, тем более таких сложных сторон, как в настоящий момент являются Россия и Украина, происходили где-то, нужно обоюдное согласие всех сторон. И, собственно, первые два раунда, которые прошли в Белоруссии, с огромным трудом согласовывались», — сказал он.

По словам представителя Кремля, украинская сторона до последнего не хотела проводить там встречу.

«Когда наша делегация приехала на первый раунд, они почти сутки ждали украинцев, не знали до последнего момента, приедут они или нет», — напомнил он.

Песков также отметил, что Россия была бы рада, если бы переговоры и дальше проходили на территории Белоруссии. Однако Украина это желание не поддерживает.

«Мы были бы рады продолжать переговоры именно в Белоруссии, но этого не хотят украинцы. Согласитесь, что главное нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками, и главное, чтобы они [переговоры] продолжались хоть в Стамбуле, хоть где», — подытожил Песков.

28 марта член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что достичь договоренностей между Москвой и Киевом трудно, поскольку РФ демонстрирует твердость своей позиции, а Украина продолжает тянуть время.

Стороны провели уже четыре очные встречи. Переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Последний очный раунд состоялся 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Переговоры шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры прошли конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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