Песков назвал участников послания Путина Федеральному собранию

В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию примут участие депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Там будет нижняя и верхняя палаты (парламента), и будет губернаторский корпус. Это я могу точно сейчас подтвердить», — ответил представитель Кремля на вопрос о слушателях послания.

Заслушивание послания президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в 12:00 в центральном выставочном зале «Манеж».

Ранее сообщалось, что перед посланием Путина ФС депутаты и сенаторы трижды сдадут тест на COVID-19. Источник в совете Госдумы сообщал, что парламентариям придется пройти тестирование в пятницу, 16 апреля, в понедельник, 19 апреля, и во вторник, 20 апреля.

11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что мероприятие затронет вопросы о мерах поддержки и путях выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Кроме того, президент России заявил, что в послании ФС будут обозначены ориентиры социально-экономического развития РФ и преемственность целей. По его словам, он работает над посланием вместе со своей администрацией, главой российского правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами.