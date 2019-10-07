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Песков назвал тревожной ситуацию с задержанием в США депутата Юмашевой
07 октября 2019, 17:54 • 106 • Политика
Ситуация с задержанием в Соединенных Штатах депутата Госдумы Инги Юмашевой тревожная. Об этом в понедельник, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, позиция российских властей изложена Министерством иностранных дел. Происходящее вызывает глубокую озабоченность, добавил представитель Кремля.
«Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата», — заключил он.
Юмашева направлялась в Штаты на общественно-политический форум «Диалог Форт-Росс» в качестве координатора парламентской группы Госдумы по связям с конгрессом США. 6 октября сотрудники ФБР устроили ей допрос в аэропорту Нью-Йорка.
Министерство иностранных дел России выразило протест США в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой. Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов не стало комментировать ситуацию.
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