Песков назвал тревожной ситуацию с задержанием в США депутата Юмашевой

Ситуация с задержанием в Соединенных Штатах депутата Госдумы Инги Юмашевой тревожная. Об этом в понедельник, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, позиция российских властей изложена Министерством иностранных дел. Происходящее вызывает глубокую озабоченность, добавил представитель Кремля.

«Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата», — заключил он.

Юмашева направлялась в Штаты на общественно-политический форум «Диалог Форт-Росс» в качестве координатора парламентской группы Госдумы по связям с конгрессом США. 6 октября сотрудники ФБР устроили ей допрос в аэропорту Нью-Йорка.

Министерство иностранных дел России выразило протест США в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой. Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов не стало комментировать ситуацию.