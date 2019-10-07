Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава Нацполиции Украины поддерживает легализацию проституции в стране
Зeленскому подсказали интересный шаг в переговорах с Пyтиным. Воскресный Вечер о...
Как жертвы перестройки управляют жертвами 90-х
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о звонках Трампа
Главная / Политика

Песков назвал тревожной ситуацию с задержанием в США депутата Юмашевой

07 октября 2019, 17:54  •  106 • Политика
Ситуация с задержанием в Соединенных Штатах депутата Госдумы Инги Юмашевой тревожная. Об этом в понедельник, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, позиция российских властей изложена Министерством иностранных дел. Происходящее вызывает глубокую озабоченность, добавил представитель Кремля.
«Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата», — заключил он.
Юмашева направлялась в Штаты на общественно-политический форум «Диалог Форт-Росс» в качестве координатора парламентской группы Госдумы по связям с конгрессом США. 6 октября сотрудники ФБР устроили ей допрос в аэропорту Нью-Йорка.
Министерство иностранных дел России выразило протест США в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой. Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов не стало комментировать ситуацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
06 октября 2019, 17:09
Песков: конкретики о возможной встрече Путина с Трампом на полях саммита АТЭС пока нет
06 октября 2019, 20:24
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
06 октября 2019, 17:09
Путин назвал обвинения в сговоре с Трампом предлогом для сдерживания России
07 октября 2019, 17:54
В Госдуме назвали двойной игрой срыв Украиной сроков отвода войск в Донбассе
07 октября 2019, 17:54
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о звонках Трампа
07 октября 2019, 02:54
Толстой: ни одна из делегаций в ПАСЕ не застрахована от риска избирательного подхода
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 00:54
Запасной вариант: Киев готов к полной блокаде Донбасса
03 октября 2019, 09:39
Наталья Панченко: «Шансов выжить у них не было»
07 октября 2019, 07:54
«Провоцируют напряжённость»: в США предложили способы «сдерживания» России в Черноморском регионе
01 октября 2019, 02:39
Кланы жрут бюджет в три горла
04 октября 2019, 05:24
Лукашенко наплевал на обязательства перед Россией (Руслан Осташко)
07 октября 2019, 01:39
Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского
01 октября 2019, 05:54
Тупой польский генерал оценил российский спецназ (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.