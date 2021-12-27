Песков назвал суть ежедневной работы Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал суть ежедневной работы Администрации президента России.

В частности, Песков прокомментировал сообщения в СМИ о начале подготовки Кремля к выборам президента. Он объяснил, что подготовка к выборам "это и есть суть ежедневной работы Администрации президента и самого президента".

Напомним, ранее источник сообщил о начале подготовки в Кремле к выборам президента России, которые пройдут в 2024 году. По данным РБК со ссылкой на источник, обсуждения будущих выборов начались в Кремле летом 2021 года. Как сообщил информатор, на совещаниях, где так или иначе затрагивался вопрос президентских выборов, "шла речь о возможной кампании действующего президента Владимира Путина".

"Иных вариантов на данный момент нет", - подчеркнул он.

Уточняется, что пока не известно, примет ли участие в будущих выборах Владимир Путин. При этом сценарий с его выдвижением является на данный момент базовым.