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Песков назвал суть ежедневной работы Кремля

27 декабря 2021, 15:00  •  87 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал суть ежедневной работы Администрации президента России.
В частности, Песков прокомментировал сообщения в СМИ о начале подготовки Кремля к выборам президента. Он объяснил, что подготовка к выборам "это и есть суть ежедневной работы Администрации президента и самого президента".
Напомним, ранее источник сообщил о начале подготовки в Кремле к выборам президента России, которые пройдут в 2024 году. По данным РБК со ссылкой на источник, обсуждения будущих выборов начались в Кремле летом 2021 года. Как сообщил информатор, на совещаниях, где так или иначе затрагивался вопрос президентских выборов, "шла речь о возможной кампании действующего президента Владимира Путина".
"Иных вариантов на данный момент нет", - подчеркнул он.
Уточняется, что пока не известно, примет ли участие в будущих выборах Владимир Путин. При этом сценарий с его выдвижением является на данный момент базовым.

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