Песков назвал сроки подготовки перечня поручений по итогам обращения Путина

Формализованный перечень поручений по итогам видеообращения президента России Владимира Путина к главам субъектов страны может быть готов к 9 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 апреля.

«Сегодня начнут готовить. Завтра (9 апреля. — Ред.) можно ожидать», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день Путин провел совещание в формате видеоконференции по вопросам противодействия распространению коронавируса.

В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, касающихся в том числе подготовки медучреждений к приему пациентов с COVID-19, дополнительных выплат медикам, мер поддержки бизнеса, а также выплат безработным и семьям с детьми.

В частности, Путин сообщил о выделении более 33 млрд рублей на разворачивание дополнительных коек в больницах и 13 млрд рублей на закупку медицинской техники. Еще 10 млрд рублей передано на поддержку медицинского персонала и врачей скорой помощи.

Для малого и среднего бизнеса будут снижен размер социальных взносов с 30 до 15% и введена отсрочка на полгода по страховым платежам и всем налогам, кроме НДС. Регионы составят список системообразующих предприятий, которым окажут дополнительную поддержку.

В апреле, мае и июне будут организованы выплаты семьям с детьми в возрасте до трех и от трех до семи лет. Пособия по безработице будут выплачиваться по максимальной планке.

Путин заверил, что власти окажут поддержку отраслям экономики, пострадавшим от коронавируса, рынку труда, системе здравоохранения и гражданам в целом.

По состоянию на 8 апреля, в России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек вылечились. 63 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8(800) 2000-112.