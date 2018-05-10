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Песков назвал скрытым протекционизмом выход США из ядерной сделки с Ираном

10 мая 2018, 16:54  •  34 • Политика

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Выход США из ядерной сделки с Ираном - скрытый протекционизм, который идет вразрез с нормами ВТО, считает и.о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

"Здесь возникает очень много вопросов. Вы знаете, что европейские столицы, в том числе Париж, уже публично выражали свою крайнюю обеспокоенность в связи с подрывом интересов французских или европейских компаний, которые осуществляют свою деятельность в Иране и которые могут столкнуться с санкционными действиями со стороны США, - добавил он. - Речь идет о завуалированном протекционизме и речь идет на самом деле о шагах, которые, конечно, идут абсолютно в разрез с нормами и правилами ВТО".

По мнению представителя Кремля, здесь потребуется очень напряженная работа, в том числе со стороны юристов. "Насколько мы понимаем, европейские наши визави намерены задействовать все имеющиеся международные механизмы для отстаивания своих интересов", - заключил он.

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