Песков назвал санкции против "Северного потока - 2" нарушением норм мировой торговли

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Санкции, которые США намерены ввести в отношении участников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" являются нарушением норм мировой торговли, они не могут быть оправданы никакими мотивами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что, безусловно, попытки противодействовать сугубо коммерческому международному проекту абсолютно идут вразрез и являются категорическим нарушением всех торговых правил и норм, норм ВТО", - подчеркнул он. "Ничем иным это не является, никакими иными мотивами они не могут быть закамуфлированы", - заявил Песков.

Он отметил, что Кремль будет реагировать на новые санкции США после их вступления, руководствуясь интересами страны. "Не будем забегать вперед, будем делать то, что всегда делает президент России, он делает то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны, - заявил пресс-секретарь. - Давайте дождемся. Как вы знаете, они сами уже путаются в своих проектах [санкций], поэтому давайте дождемся того, что будет, если это будет, и уже потом только будем руководствоваться, в первую очередь, интересами Российской Федерации".

По словам Пескова, Кремлю известно, что соответствующий законопроект о новых санкциях подготовлен, равно как и текст этого проекта, "ибо он опубликован на соответствующих интернет-ресурсах".

"Мы с большим внимаем его изучили, и считаем, что это продолжение недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий. Подобные рестрикции наносят ущерб всей международной торговле", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле пока не ознакомились с текстом альтернативного законопроекта о санкциях против РФ, также недавно опубликованного в США. Песков отметил, что Россия настроена на вывод отношений с США из кризиса, но "не собирается впадать в траур, если не встретит взаимности от Вашингтона".

"Президент России настроен на лучшее, все-таки хочет вывести наши двусторонние отношения из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, об этом он сам неоднократно говорил. Этот настрой сохраняется, но в то же время никто не собирается впадать в какой-то траур в случае, если мы не встретим взаимности на этот счет от Вашингтона", - сказал он.

Ранее сенатор Джон Баррассо внес в Конгресс США законопроект о санкциях против инвесторов российских проектов по экспорту энергоносителей. Как заявил сенатор, цель законопроекта - "помочь союзникам по НАТО избежать политического принуждения со стороны России", которая, по его словам, использует энергетические ресурсы для геополитических целей. Эксперты же объясняют эти шаги США желанием "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского.

Газета The Wall Street Journal 18 августа опубликовала статью, в которой утверждается, что администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций, и они могут начать применяться в течение нескольких недель.

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