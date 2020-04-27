Песков назвал российское правительство профессиональным и энергичным

Действующий состав правительства России является «блестящим и энергичным», министры способны работать в условиях кризиса и делают это со всем самопожертвованием. Такой позиции придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Правительство блестящее, профессиональное, молодое, энергичное, слаженное. Очевидно, что правительство не приходило на кризисный менеджмент, но этим пришлось заниматься, они занимаются этим со всем самопожертвованием», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 26 апреля.

Давать оценку своевременности решения о смене кабмина Песков не стал, отметив, что это должен делать глава государства. При этом он добавил, что правительство ведет «очень напряженную, тяжелую» работу, «которая не терпит какой-то раскоординированности».

Оценку работе кабмина ранее, в апреле, дал председатель правления Сбербанка Герман Греф. Команду Мишустина он назвал «одной из самых эффективных» за последние 20 лет. Греф напомнил, что на фоне пандемии Россия одной из первых закрыла госграницу с Китаем, что оказалось мудрым и дальновидным шагом.