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Песков назвал "рецидивом старого" доклад в Сенате США о вмешательстве Кремля в выборы

09 октября 2019, 03:39  •  15 • Политика

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Кремль не видит ничего нового в докладе специального комитета по разведке американского Сената, в котором заявляется о вмешательстве в выборы в США в 2016 году по указанию руководства РФ.

"Нового ничего [в этих утверждениях] нет. Рецидив старого", - сказал в среду ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В обнародованной во вторник второй части доклада сенатского комитета по разведке утверждается, что российское "Агентство интернет-исследований" стремилось повлиять на президентские выборы в США 2016 года, "нанося ущерб шансам на победу Хиллари Клинтон и поддерживая Дональда Трампа по указанию Кремля". При этом авторы документа сочли, что приписываемое России вмешательство в американские выборы было "частью более широкой, изощренной и продолжающейся кампании по ведению информационной войны, призванной посеять разногласия в американской политике и обществе".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

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