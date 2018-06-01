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Песков назвал «развесистой клюквой» ситуацию вокруг «убийства» Бабченко

01 июня 2018, 13:54  •  67 • Украина
Любые утверждения о якобы причастности России к «убийству» журналиста Аркадия Бабченко — это инсинуации, всю историю можно назвать «развесистой клюквой». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
 
Аркадий Бабченко © Valentyn Ogirenko / Reuters
 

«Если говорить в шутку… не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, но вся эта история, все вот эти показания являются не чем иным, как развесистой клюквой. Не знаю, как это переведут, но русскоговорящие меня поймут», — сказал он.

Песков подчеркнул, что «любое утверждение о возможной причастности России к этой инсценировке является не чем иным, как инсинуацией».

«И они не соответствуют действительности», — заключил он.

Ранее Песков, комментируя инсценировку убийства Бабченко, назвал ситуацию странной историей. 

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он и глава СБУ Василий Грицак встретятся с дипломатами стран G7, чтобы дать объяснения по поводу произошедшего.

В свою очередь президент Украины Пётр Порошенко назвал блестящей спецоперацию СБУ по инсценировке убийства Бабченко. 

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