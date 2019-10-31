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Песков назвал "пустыми" сообщения о планах провести саммит "нормандской четверки" в ноябре

31 октября 2019, 18:24  •  134 • Политика

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "пустыми" сообщения о том, что саммит "нормандской четверки" может пройти в ноябре во Париже.

"Никакого понимания [по дате саммита] нет", - сказал он в интервью телеканалу "Дождь". "Это пустое сообщение", - добавил он, комментируя данные газеты "Коммерсантъ" о том, что встреча лидеров РФ, Германии, Франции и Украины может состояться в ноябре.

В среду на пресс-конференции в Будапеште президент России Владимир Путин заявил, что готов к встречам в "нормандском формате", однако такие саммиты должны быть тщательно подготовлены. "Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе и в "нормандском формате", лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом", - отметил он.

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