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Песков назвал причину завышенных цен на газ в Европе

13 февраля 2022, 09:30  •  222 • Политика
Взаимодействия в области энергопоставок должны быть долгосрочными и рыночными — «максимально прозрачными». Страны Европы пренебрегли этим правилом, в результате чего стоимость голубого топлива возросла, о чем в воскресенье, 13 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент [России Владимир Путин] говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем», — отметил Песков в беседе с «РИА Новости».
Ранее, 11 февраля, Еврокомиссия выразила надежду на то, что российский «Газпром» увеличит поставки газа в Евросоюз при необходимости.
9 февраля гендиректор нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что в настоящее время у Европы нет альтернативы российскому газу. По его словам, в случае прекращения поставок весной прошлого года зима 2022-го стала бы для ЕС сложной.
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, отвечая на вопрос об обязательствах «Газпрома» по наращиванию поставок, заявил в тот же день, что компания не обязана наращивать экспорт голубого топлива в Евросоюз, она и так поставляет дополнительные объемы газа.
Ранее, 23 декабря, Путин отметил, что правда в обвинениях Запада в адрес России относительно газового кризиса в Европе отсутствует. Он также добавил, что много факторов оказали влияние на рост цен на газ в Европе, в частности неблагоприятная погода. При этом власти, по словам президента, «кошмарят свои нефтегазодобывающие компании», а те не вкладывают деньги в расширение добычи.
Энергетический кризис в Европе начался в конце августа 2021 года. Одной из его причин стал низкий уровень заполненности хранилищ. На ситуацию также повлияло повышение спроса на сырье в Азии, снижение генерации энергии на европейских ветряных электростанциях и низкий уровень запасов в хранилищах. Из-за этого цена на топливо резко выросла и достигла $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м. В декабре прошлого года цена была уже $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.
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