Песков назвал причину вхождения региональных чиновников в состав Госсовета

Представители местных властей стали членами Госсовета благодаря хорошей работе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 декабря.

По его словам, «очевидно, что это связано с эффективностью их работы».

«Новые лица, свежие подходы, новые идеи, это, я бы сказал, социальные и карьерные лифты, которые идут всем на пользу», — сказал Песков, комментируя появление новых лиц в составе этого государственного органа.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил состав Госсовета.

В него вошли главы регионов, парламентарии, чиновники и представители общественных объединений. Должность председателя занял российский лидер. Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил комиссию по государственному правлению, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский — комиссию по здравоохранению.

Председателем комиссии Госсовета по инвестициям назначен губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Глава Приморья Олег Кожемяко станет председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».

Путин подписал закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета 8 декабря. Среди основных функций органа — рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определение вектора социально-экономического развития страны.

Также Госсовет займется анализом и разработкой улучшений государственного и муниципального управления, согласованием критериев эффективности органов исполнительной власти и местного самоуправления. Членам структуры будет запрещено иметь иностранное гражданство.