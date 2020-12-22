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Песков назвал причину вхождения региональных чиновников в состав Госсовета

22 декабря 2020, 17:20  •  50 • Политика
Представители местных властей стали членами Госсовета благодаря хорошей работе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 декабря.
По его словам, «очевидно, что это связано с эффективностью их работы».
«Новые лица, свежие подходы, новые идеи, это, я бы сказал, социальные и карьерные лифты, которые идут всем на пользу», — сказал Песков, комментируя появление новых лиц в составе этого государственного органа.
Накануне президент России Владимир Путин утвердил состав Госсовета.
В него вошли главы регионов, парламентарии, чиновники и представители общественных объединений. Должность председателя занял российский лидер. Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил комиссию по государственному правлению, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский — комиссию по здравоохранению.
Председателем комиссии Госсовета по инвестициям назначен губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Глава Приморья Олег Кожемяко станет председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».
Путин подписал закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета 8 декабря. Среди основных функций органа — рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определение вектора социально-экономического развития страны.
Также Госсовет займется анализом и разработкой улучшений государственного и муниципального управления, согласованием критериев эффективности органов исполнительной власти и местного самоуправления. Членам структуры будет запрещено иметь иностранное гражданство.

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