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Песков назвал причину, "сменившую" время на часах Путина
03 апреля 2020, 18:35 • 88 • Политика
Дмитрий Песков назвал причину, "сменившую" время на часах Владимира Путина. Внимательные зрители увидели, что время на часах президента во время обращения к народу не совпадало с реальным.
Часы президента России Владимира Путина во время обращения к народу отставали от реального времени. Внимательные зрители обратили внимание на этот момент во время обращения Путина к народу второго апреля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва" отметил, что этому способствовала техническая причина.
Он уточнил, что была задержка, "связанная с монтажом и перегоном" видеозаписи.
Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, выступил с обращением в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавируса. Он отметил, что врачи и медперсонал в напряжённом режиме продолжают трудиться, чтобы спасти жизни граждан в разгар пандемии.
При этом, добавил президент, пик заболевания и в мире, и в нашей стране ещё не пройден.
В этой связи он объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.
В своём обращении Путин не исключил, что в зависимости от ситуации этот график может быть скорректирован.
Затем глава государства подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля.
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