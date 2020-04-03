Песков назвал причину, "сменившую" время на часах Путина

Часы президента России Владимира Путина во время обращения к народу отставали от реального времени. Внимательные зрители обратили внимание на этот момент во время обращения Путина к народу второго апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва" отметил, что этому способствовала техническая причина.

Он уточнил, что была задержка, "связанная с монтажом и перегоном" видеозаписи.

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, выступил с обращением в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавируса. Он отметил, что врачи и медперсонал в напряжённом режиме продолжают трудиться, чтобы спасти жизни граждан в разгар пандемии.

При этом, добавил президент, пик заболевания и в мире, и в нашей стране ещё не пройден.

В этой связи он объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.

В своём обращении Путин не исключил, что в зависимости от ситуации этот график может быть скорректирован.

Затем глава государства подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля.