Песков назвал причину, по которой Путина почти невозможно переспорить

Дмитрий Песков рассказал, что с Владимиром Путиным «безумно тяжело» спорить из-за его экспертной подготовки. По словам пресс-секретаря, в плане подготовки глава государства способен дать фору кому угодно.

Спорить с президентом России Владимиром Путиным безумно тяжело. Благодаря экспертной подготовке он способен моментально «утоптать» собеседника аргументами и фактами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он признался, что Путин вполне мог обойтись и без пресс-секретаря, так как он часто общается и со СМИ, и с людьми, и вполне может сам донести свои мысли до аудитории. Тем не менее пресс-представитель все-таки нужен, чтобы «более оперативно работать с информацией».

«В плане экспертной подготовки он (Путин) может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументированно», - сказал Песков на встрече со студентами МГИМО.

Говоря о самых сложных аспектах своей работы, пресс-секретарь признался, что главный его страх - это исказить слова президента и смысл принятых им решений. Песков пошутил, что благодаря обилию «пурги» ему удается этого избежать.

Напомним, что в одном из интервью Путин в шутку отметил, что порой сам удивляется «пурге», которую несет его пресс-секретарь Песков на брифингах.