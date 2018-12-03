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Песков назвал причину, по которой Путина почти невозможно переспорить
03 декабря 2018, 23:54 • 51 • Политика
Дмитрий Песков рассказал, что с Владимиром Путиным «безумно тяжело» спорить из-за его экспертной подготовки. По словам пресс-секретаря, в плане подготовки глава государства способен дать фору кому угодно.
Спорить с президентом России Владимиром Путиным безумно тяжело. Благодаря экспертной подготовке он способен моментально «утоптать» собеседника аргументами и фактами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он признался, что Путин вполне мог обойтись и без пресс-секретаря, так как он часто общается и со СМИ, и с людьми, и вполне может сам донести свои мысли до аудитории. Тем не менее пресс-представитель все-таки нужен, чтобы «более оперативно работать с информацией».
Говоря о самых сложных аспектах своей работы, пресс-секретарь признался, что главный его страх - это исказить слова президента и смысл принятых им решений. Песков пошутил, что благодаря обилию «пурги» ему удается этого избежать.
Напомним, что в одном из интервью Путин в шутку отметил, что порой сам удивляется «пурге», которую несет его пресс-секретарь Песков на брифингах.
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