Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
Последние слова умершего от коронавируса заставили медика пойти против властей: ...
Главная / Политика

Песков назвал причину переноса сроков подачи деклараций чиновников

18 апреля 2020, 04:10  •  101 • Политика
Указ президента России Владимира Путина о переносе сроков подачи деклараций о доходах чиновников связан с режимом самоизоляции некоторых сотрудников из-за распространения коронавируса. Об этом заявил в пятницу, 17 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что речь идет о переносе подачи деклараций чиновниками на 1 августа, уточняет «РИА Новости».
Указ о переносе срока отчета чиновников о доходах и имуществе Путин подписал ранее в пятницу. Речь идет о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Также до 1 августа отсрочено представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год для руководителей федеральных госучреждений.
Ранее, в начале апреля, Песков заявил, что декларации о доходах Путина и высокопоставленных госслужащих будут опубликованы в установленный законом срок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк
17 апреля 2020, 22:10
Москве поставили новое условие для переговоров по контролю над вооружением
17 апреля 2020, 21:10
Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения гражданства РФ
18 апреля 2020, 00:10
Гиперзвуковой успех России: Американцы отрицают, но связь неразрывнейшая - Рябков
17 апреля 2020, 21:10
Путин назвал недоработки чиновников причиной возникновения очагов COVID-19
17 апреля 2020, 21:10
Начнут с себя: ГД и СФ до середины мая ушли на удаленный режим работы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 апреля 2020, 09:11
Зря "лили грязь": Пьемонт воззвал к "бесполезной помощи" русских
14 апреля 2020, 03:10
Решением Рады украинцы обеднели сразу на 120 миллиардов
15 апреля 2020, 08:10
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
13 апреля 2020, 12:10
Сексуальные извращения довели бывшего главу МИД Украины до убийства
12 апреля 2020, 07:35
Украинка рассказала о творящихся странностях в закрывшемся на карантин Киеве
15 апреля 2020, 17:10
Ситуация на Украине приобретает неуправляемый характер
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.