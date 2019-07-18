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Песков назвал понятным и обоснованным решение Путина о гражданстве для жителей Украины
18 июля 2019, 13:09 • 66 • Политика
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Планы Украины предоставлять свое гражданство в качестве второго для этнических украинцев - внутреннее дело этой страны, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что решение главы российского государства об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины также является внутренним делом России.
"Это [поручение президента Украины разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран] внутреннее дело Украины. Собственно, как и внутреннее дело России принимать те решения, которые были формализованы президентом [России Владимиром Путиным] с подписанием соответствующего указа", - заявил журналистам представитель Кремля.
"Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало [в Москву] из упомянутых регионов [Донецкой и Луганской областей] Украины и самопровозглашенных республик от граждан, эта тема поднималась во время последней прямой линии ["Прямая линия с Владимиром Путиным"], она давно зрела. Поэтому решение президента Путина вполне аргументировано и понятно", - подчеркнул Песков.
Он не дал ответа на вопрос, сколько человек в России может воспользоваться возможностью получить гражданство Украины.
"Не могу сказать, не думаю, что есть какие-то расчеты. Можно прогнозировать до посинения, но эти цифры будут иметь абсолютно относительное значение", - пояснил представитель Кремля.
Песков напомнил, что "Россия не признает второго гражданства". "Поэтому в любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями", - подчеркнул он.
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