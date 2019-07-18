Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это истерика": Желание США иметь "полный контроль" над ядер...
"С Facebook всё было окей?": Американцы возмутились атакой сенатора СШ...
"Без России мы не достигнем мира": Глава МИД ФРГ призвал Европу к диал...
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней
Главная / Политика

Песков назвал понятным и обоснованным решение Путина о гражданстве для жителей Украины

18 июля 2019, 13:09  •  66 • Политика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Планы Украины предоставлять свое гражданство в качестве второго для этнических украинцев - внутреннее дело этой страны, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что решение главы российского государства об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины также является внутренним делом России.

"Это [поручение президента Украины разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран] внутреннее дело Украины. Собственно, как и внутреннее дело России принимать те решения, которые были формализованы президентом [России Владимиром Путиным] с подписанием соответствующего указа", - заявил журналистам представитель Кремля.

"Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало [в Москву] из упомянутых регионов [Донецкой и Луганской областей] Украины и самопровозглашенных республик от граждан, эта тема поднималась во время последней прямой линии ["Прямая линия с Владимиром Путиным"], она давно зрела. Поэтому решение президента Путина вполне аргументировано и понятно", - подчеркнул Песков.

Он не дал ответа на вопрос, сколько человек в России может воспользоваться возможностью получить гражданство Украины.

"Не могу сказать, не думаю, что есть какие-то расчеты. Можно прогнозировать до посинения, но эти цифры будут иметь абсолютно относительное значение", - пояснил представитель Кремля.

Песков напомнил, что "Россия не признает второго гражданства". "Поэтому в любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
18 июля 2019, 03:24
Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
17 июля 2019, 22:54
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
17 июля 2019, 13:09
"Опереться на альтернативу": Володин намекнул, кто кроме президента и премьера должен выбирать министров
17 июля 2019, 22:54
В Кремле ответили на предложение изменить Конституцию
17 июля 2019, 14:24
Лавров: США хотят сделать "Джебхат ан-Нусру" участником политического процесса в Сирии
17 июля 2019, 19:39
Защитить русских и православных: Что не так в Конституции России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именно так и будет происходить"
13 июля 2019, 11:39
"Думаете, мы долго будем существовать?": Украинский генерал о масштабе российских учений в Крыму
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России
16 июля 2019, 17:39
"Украина прекратит существование" - Жириновский обратился к Турчинову с вразумительной речью
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского "Боинга"
17 июля 2019, 13:09
"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 "самым доходчивым" языком
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.