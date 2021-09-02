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Песков назвал опасным для России стремление Украины в НАТО

02 сентября 2021, 18:25  •  86 • Политика
Североатлантические устремления Украины представляют опасность для России. Такое мнение в четверг, 2 сентября, высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Известия».
Он отметил, что в Вашингтоне поощряют желание Киева вступить в НАТО и Евросоюз.
«Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — сказал представитель Кремля.
Ранее на этой неделе сообщалось, что Соединенные Штаты намерены содействовать интеграции Украины в Евросоюз, в том числе путем модернизации и создания энергетической инфраструктуры. Помимо этого, для продвижения этих стратегических целей и расширения двустороннего сотрудничества США и Украина намерены провести в ближайшие месяцы первое заседание Стратегического диалога по энергетике и климату.
27 августа президент Украины Владимир Зеленский выступил за присутствие блока НАТО в Черном море. Он заявил, что вокруг страны нарастают военные угрозы, преимущественно якобы с российской стороны.
1 июня в офисе украинского президента создали структурное подразделение по интеграции страны в Евросоюз и НАТО. Указывалось, что одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.
В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
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