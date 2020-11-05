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Песков назвал обычной практикой внесение в ГД закона о неприкосновенности экс-президента

05 ноября 2020, 21:20  •  95 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 ноября назвал внесение на рассмотрение в Госдуму законопроекта об изменении порядка лишения неприкосновенности бывших лидеров страны обычной практикой. По его словам, это связано с целым пакетом новаций, планируемых в Конституцию РФ.
«Такая практика имеет место во многих странах мира, и она оправдывает себя», — сказал он.
Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента ранее в этот же день.
Как отметили авторы документа, при этом, согласно Конституции, президент может быть «отрешен от должности», а бывший глава государства лишен неприкосновенности Советом Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении, которое подтверждено заключением Верховного суда и Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
Согласно документу, действующие нормы будут приведены в соответствие с положениями Основного закона страны.
Законопроект внесли глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
В сентябре президент России Владимир Путин назвал суть и смысл конституционных изменений. По его словам, поправки помогут на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.

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