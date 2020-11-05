|
Песков назвал обычной практикой внесение в ГД закона о неприкосновенности экс-президента
05 ноября 2020, 21:20 • 95 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 ноября назвал внесение на рассмотрение в Госдуму законопроекта об изменении порядка лишения неприкосновенности бывших лидеров страны обычной практикой. По его словам, это связано с целым пакетом новаций, планируемых в Конституцию РФ.
«Такая практика имеет место во многих странах мира, и она оправдывает себя», — сказал он.
Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента ранее в этот же день.
Как отметили авторы документа, при этом, согласно Конституции, президент может быть «отрешен от должности», а бывший глава государства лишен неприкосновенности Советом Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении, которое подтверждено заключением Верховного суда и Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
Согласно документу, действующие нормы будут приведены в соответствие с положениями Основного закона страны.
Законопроект внесли глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
В сентябре президент России Владимир Путин назвал суть и смысл конституционных изменений. По его словам, поправки помогут на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
95
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 ноября 2020, 08:40
|
02 ноября 2020, 19:05
|
05 ноября 2020, 01:10
|
01 ноября 2020, 08:15
|
01 ноября 2020, 15:35
|
04 ноября 2020, 05:00
|
04 ноября 2020, 05:00